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Через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб

Через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб

Київ • УНН

 • 6654 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шестеро осіб та травмовано 66 громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

"За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шість і травмовано 66 громадян", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 07:00 13 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.

Українські Національні Новини

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