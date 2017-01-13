Через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб

"За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шість і травмовано 66 громадян", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 07:00 13 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.