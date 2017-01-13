Через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шестеро осіб та травмовано 66 громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шість і травмовано 66 громадян", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 07:00 13 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.