Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть человек и травмированы 66 граждан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и травмированы 66 граждан", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 07:00 13 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.