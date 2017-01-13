Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 6 человек

"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и травмированы 66 граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 07:00 13 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.