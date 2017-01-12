Через негоду на автошляхах України за добу загинуло 3 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло троє та травмовано 59 громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло троє та травмовано 59 громадян. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у семи регіонах України”, — сказано в повідомленні.
Так, у Івано-Франківський, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в шести областях рівень аварійності залишається високим.
Нагадаємо, у зв’язку з складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях введені обмеження для руху транспорту.