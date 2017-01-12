Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 3 человека

"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое и травмированы 59 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины", - сказано в сообщении.

Так, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксировали критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях введены ограничения для движения транспорта.