Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 3 человека

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КИЕВ. 12 января. УНН. За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое и травмированы 59 граждан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое и травмированы 59 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины", - сказано в сообщении.

Так, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксировали критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях введены ограничения для движения транспорта.

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