Через негоду без світла залишилися майже 100 міст і сіл в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Через негоду з вівторка на середу були знеструмлені 97 населених пунктів в 11 областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"У ніч з 27 на 28 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 97 населених пунктів в 11 областях, а саме: Донецька – 29, Харківська – 19, Запорізька – 10, Сумська – 9, Чернігівська – 7, Херсонська – 6, Дніпропетровська – 5, Кіровоградська – 5, Київська – 4, Черкаська – 2 та Луганська – 1", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.
Нагадаємо, до Києва обмежили в’їзд вантажівок.