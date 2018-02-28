Из-за непогоды без света остались почти 100 городов и сел в Украине

"В ночь с 27 на 28 февраля в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Донецкая - 29, Харьковская - 19 Запорожская - 10, Сумская - 9, Черниговская - 7, Херсонская - 6, Днепропетровская - 5, Кировоградская - 5, Киевская - 4, Черкасская - 2 и Луганска - 1", - говорится в сообщении.

При этом указано, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, в Киев ограничили въезд грузовиков.