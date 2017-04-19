Через негоду аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси

У Міжнародному аеропорту Дніпропетровськ затримуються на відправлення два рейси на Київ, а на прибуття — один рейс з Відня та два рейси з Києва. Інформація надана за даними онлайн-табло аеропортів станом на 12:40.

Інформації щодо прийняття чи відправлення рейсів після 14 години поки немає.

В аеропорту Запоріжжя ранкові вильоти були здійсненні за розкладом, однак два рейси з Мінська аеропорт не прийняв.

“У зв’язку з тим, що основна смуга в нас закрита на ремонт, наразі деякі рейси в нас обслуговуються з запасної ґрунтової злітно-посадкової смуги. Зараз вона розмокла, тому ми були вимушені закрити авіарейси до 22 квітня. Ще вчора ми лише випускали літаки, на посадку не приймали. А з сьогоднішнього дня закрили смугу в обох напрямках”, — розповів кореспонденту УНН керівник КП “Міжнародний аеропорт “Запоріжжя” Віктор Біскупський.

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У Міжнародному аеропорту “Харків” також скасовуються рейси.

Як свідчить інформація онлайн-табло скасовано два рейси на виліт: до Києва (Бориспіль) та до Стамбула. Також скасовано два рейси на приліт: з Кутаїсі та Стамбула.