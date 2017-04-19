Из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы

В Международном аэропорту Днепропетровск задерживаются на отправку два рейса в Киев, а на прибытие - один рейс из Вены и два рейса из Киева. Информация предоставлена ​​по данным онлайн-табло аэропортов по состоянию на 12:40.

Информации о принятии или отправке рейсов после 14 часов пока нет.

В аэропорту Запорожья утренние вылеты были осуществлены по расписанию, однако два рейса из Минска аэропорт не принял.

"В связи с тем, что основная полоса у нас закрыта на ремонт, пока некоторые рейсы у нас обслуживаются с запасной грунтовой взлетно-посадочной полосы. Сейчас она размокла, поэтому мы были вынуждены закрыть авиарейсы до 22 апреля. Еще вчера мы только выпускали самолеты, на посадку не принимали. А с сегодняшнего дня закрыли полосу в обоих направлениях", - рассказал корреспонденту УНН руководитель КП "Международный аэропорт "Запорожье" Виктор Бискупский.

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В Международном аэропорту "Харьков" также отменяются рейсы.

Как свидетельствует информация онлайн-табло отменены два рейса на вылет: в Киев (Борисполь) и в Стамбул. Также отменены два рейса на прилет: из Кутаиси и Стамбула.