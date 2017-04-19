Из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17250 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139424 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110643 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112599 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102303 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106398 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103076 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149603 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы

Из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы

Киев  •  УНН

 • 8284 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ряд рейсов задержали и отменили в украинских аэропортах из-за непогоды, передает УНН.

В Международном аэропорту Днепропетровск задерживаются на отправку два рейса в Киев, а на прибытие - один рейс из Вены и два рейса из Киева. Информация предоставлена ​​по данным онлайн-табло аэропортов по состоянию на 12:40.

Информации о принятии или отправке рейсов после 14 часов пока нет.

В аэропорту Запорожья утренние вылеты были осуществлены по расписанию, однако два рейса из Минска аэропорт не принял.

"В связи с тем, что основная полоса у нас закрыта на ремонт, пока некоторые рейсы у нас обслуживаются с запасной грунтовой взлетно-посадочной полосы. Сейчас она размокла, поэтому мы были вынуждены закрыть авиарейсы до 22 апреля. Еще вчера мы только выпускали самолеты, на посадку не принимали. А с сегодняшнего дня закрыли полосу в обоих направлениях", - рассказал корреспонденту УНН руководитель КП "Международный аэропорт "Запорожье" Виктор Бискупский.

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В Международном аэропорту "Харьков" также отменяются рейсы.

Как свидетельствует информация онлайн-табло отменены два рейса на вылет: в Киев (Борисполь) и в Стамбул. Также отменены два рейса на прилет: из Кутаиси и Стамбула.

 

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