Через небажання приймати участь у бойових діях бойовики масово імітують погане самопочуття

Через високий рівень “захворюваності” боєздатність окремих підрозділів полку знаходиться на низькому рівні. Командування окупантів висловило недовіру до працівників медичної служби та підозру в корупції.

Як передавав УНН, командування бойовиків намагаєься “списати” ліквідованих дизертирів на обстріли з боку ЗСУ.