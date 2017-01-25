Через небажання приймати участь у бойових діях бойовики масово імітують погане самопочуття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Через небажання приймати участь у бойових діях особовий склад "9-го окремого штурмового полку" морської піхоти (Новоазовськ) "1 АК" (Донецьк) ЗС РФ імітує погане самопочуття та масово звертається до медичної служби зі скаргами на здоров’я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Через високий рівень “захворюваності” боєздатність окремих підрозділів полку знаходиться на низькому рівні. Командування окупантів висловило недовіру до працівників медичної служби та підозру в корупції.
Як передавав УНН, командування бойовиків намагаєься “списати” ліквідованих дизертирів на обстріли з боку ЗСУ.