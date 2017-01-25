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Из-за нежелания принимать участие в боевых действиях боевики массово имитируют плохое самочувствие

Киев • УНН

 • 8300 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Из-за нежелания принимать участие в боевых действиях личный состав  "9-го отдельного штурмового полка" морской пехоты (Новоазовск) "1 АК" (Донецк) ВС РФ имитирует плохое самочувствие и массово обращается в медицинскую службу с жалобами на здоровье. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие к работникам медицинской службы и подозрение в коррупции.

Как сообщал УНН, командование боевиков намагаеься "списать" ликвидированных дизертиром на обстрел со стороны ВСУ .

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