Из-за нежелания принимать участие в боевых действиях боевики массово имитируют плохое самочувствие

Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие к работникам медицинской службы и подозрение в коррупции.

Как сообщал УНН, командование боевиков намагаеься "списать" ликвидированных дизертиром на обстрел со стороны ВСУ .