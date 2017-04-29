Через напад на працівників фельд'єгерської служби в Києві введено план "Сирена"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві введено оперативний план “Сирена” через напад невідомих на столичному залізничному вокзалі на працівників фельд’єгерської служби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик, передає УНН.
За її словами, увечері близько 21.45 правоохоронці отримали інформацію, що невідомі особи на платформі вокзалу напали на трьох працівників фельд’єгерської служби, які здійснювали супровід документів.
“Зловмисники відібрали у чоловіків кілька сумок із кореспонденцією і два пістолети Макарова. Після скоєного правопорушники втекли з місця події на автомобілі... У місті введено оперативний план “Сирена”, — написала О.Блищик.
Вона уточнила, що зі слів потерпілих, нападники були одягнені в чорний одяг і мали при собі зброю.
“Зловмисники нанесли працівникам фельд’єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного із них госпіталізували”, — зазначила О.Блищик.
Вона додала, що наразі проводяться оперативно-розшукові заходи з затримання підозрюваних, а за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) КК України.
Нападникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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