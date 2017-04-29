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Из-за нападения на сотрудников фельдъегерской службы в Киеве введен план "Сирена"

Киев • УНН

 • 21434 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве введен оперативный план “Сирена” из-за нападения неизвестных на столичном железнодорожном вокзале на сотрудников фельдъегерской службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.

Из-за нападения на сотрудников фельдъегерской службы в Киеве введен план "Сирена"

По ее словам, вечером около 21.45 правоохранители получили информацию от ом, что неизвестные лица на платформе вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов.

“Злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле... В городе введен оперативный план “Сирена”, — написала О.Блищик.

Она уточнила, что по словам пострадавших, нападавшие были одеты в черную одежду и имели при себе оружие.

“Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали”, — отметила О.Блищик.

Она добавила, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, а по факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в ночном клубе г.Бахмут Донецкой области произошла перестрелка, в результате которой 33-летний местный житель получил огнестрельное ранение с многочисленными поражениями внутренних органов.

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