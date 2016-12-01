Через можливі снігопади введено обмеження руху вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Через снігопади та можливі снігові перемети введено обмеження руху вантажного транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.
За даними синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Донецькій областей очікується снігопад, ожеледиця, можливі снігові перемети.
“На ділянці від 61+400 до 72+300 км автомобільної дороги Р-15 Ковель — В.-Волинський — Червоноград — Жовква введено обмеження руху вантажного транспорту у зимовий період без ланцюгів проти ковзання шляхом встановлення відповідних інформаційних панно у відповідності до раніше погоджених схем”, — сказано у повідомленні.