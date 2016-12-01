Из-за возможных снегопадов введено ограничение движения грузовиков

По данным синоптиков, сегодня в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой областей ожидается снегопад, гололед, возможны снежные заносы.

"На участке от 61+400 до 72+300 км автомобильной дороги Р-15 Ковель - В.-Волынский - Червоноград - Жовква введено ограничение движения грузового транспорта в зимний период без цепей против скольжения путем установления соответствующих информационных панно в соответствии с ранее согласованными схемами", - говорится в сообщении.