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Через кордон з Білорусією на Рівненщині безхатько намагався перевезти 9 кг бурштину

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У пункті пропуску через кордон з Білорусією в Зарічненському районі Рівненщини чоловік намагався пронести пакет з бурштином. У ньому поліцейські виявили 10 кг. 50 г. бурштину-сирцю. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській обл., передає УНН.

“Зловмисник пояснив, що тиняючись лісом, помітив пакет із камінням. Із його слів, він не має постійного місця проживання і заробітку, а тому хотів продати знайдене каміння”, — розповіли у поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Зарічненського відділу поліції та працівники Дубровицької служби безпеки України. “Сонячне” каміння вилучили.

За фактом придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, розпочато досудове розслідування за ст.198 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 квітня на Рівненщині затримали скупника із 32 кг бурштину.

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