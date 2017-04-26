Через границу с Белоруссией в Ровенской бездомный пытался перевезти 9 кг янтаря

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17177 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139405 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112594 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102300 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106398 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103076 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149596 просмотра

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Через границу с Белоруссией в Ровенской бездомный пытался перевезти 9 кг янтаря

Через границу с Белоруссией в Ровенской бездомный пытался перевезти 9 кг янтаря

Киев  •  УНН

 • 8499 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пункте пропуска через границу с Белоруссией в Заричненском районе Ровенской обл. мужчина пытался пронести пакет с янтарем. В нем полицейские обнаружили 10 кг. 50 г. янтаря-сырца. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской обл., передает УНН.

"Злоумышленник объяснил, что слоняясь по лесу, заметил пакет с камнями. С его слов, он не имеет постоянного места жительства и заработка, а потому хотел продать найденіе камни ", - рассказали в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заричненского отдела полиции и работники Дубровицкую службы безопасности Украины. "Солнечный" камни изъяли.

По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, начато досудебное расследование по ст.198 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 апреля на Ровенщине задержали скупщика с 32 кг янтаря .

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