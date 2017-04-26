Через границу с Белоруссией в Ровенской бездомный пытался перевезти 9 кг янтаря
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пункте пропуска через границу с Белоруссией в Заричненском районе Ровенской обл. мужчина пытался пронести пакет с янтарем. В нем полицейские обнаружили 10 кг. 50 г. янтаря-сырца. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской обл., передает УНН.
"Злоумышленник объяснил, что слоняясь по лесу, заметил пакет с камнями. С его слов, он не имеет постоянного места жительства и заработка, а потому хотел продать найденіе камни ", - рассказали в полиции.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заричненского отдела полиции и работники Дубровицкую службы безопасности Украины. "Солнечный" камни изъяли.
По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, начато досудебное расследование по ст.198 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 20 апреля на Ровенщине задержали скупщика с 32 кг янтаря .