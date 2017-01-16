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Через конфлікт чоловік до смерті побив жителя Миколаївщини

Через конфлікт чоловік до смерті побив жителя Миколаївщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Миколаївщині у місті Снігурівка під час з’ясування стосунків поблизу місцевого бару чоловік до смерті побив місцевого жителя. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

До поліції з лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію 34-річного жителя Снігурівського району з тілесними ушкодженнями голови. Травми виявились несумісним з життям і наступного дня чоловік помер.

Поліцейські з’ясували, що постраждалий отримав тілесні ушкодження біля місцевого бару під час конфлікту з місцевим жителем. Нетверезі чоловіки посварились, інцидент переріс у бійку, під час якої 26-річний зловмисник вдарив опонента в обличчя та з місця події пішов.

Побитий чоловік дійшов додому, де його самопочуття погіршилось і він викликав швидку медичну допомогу.

Правоохоронці встановили місцезнаходження злочинця та повідомили йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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