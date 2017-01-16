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Из-за конфликта мужчина до смерти избил жителя Николаевской области

Из-за конфликта мужчина до смерти избил жителя Николаевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. В Николаевской области в городе Снигиревка во время выяснения отношений вблизи местного бара мужчина до смерти избил местного жителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

В полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 34-летнего жителя Снигиревского района с телесными повреждениями головы. Травмы оказались несовместимы с жизнью и на следующий день мужчина скончался.

Полицейские выяснили, что пострадавший получил телесные повреждения возле местного бара во время конфликта с местным жителем. Нетрезвые мужчины поссорились, инцидент перерос в драку, во время которой 26-летний злоумышленник ударил оппонента в лицо и с места происшествия ушел.

Избитый мужчина пришел домой, где его самочувствие ухудшилось и он вызвал скорую помощь.

Правоохранители установили местонахождение преступника и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, что карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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