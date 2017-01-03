Через комп'ютерний збій у аеропортах США утворились довгі черги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Тимчасовий збій в роботі комп’ютерної системи Митно-прикордонної служби США призвела до довгих черг в аеропортах по всій країні, передає УНН з посиланням на USA Today.
Служба підтвердила в соціальній мережі Twitter факт перебоїв в роботі комп’ютерних систем, повідомивши, що проблема на даний момент усунуто, а також зазначила відсутність ознак того, що збій стався в результаті злочинних дій.
Пасажири, які поверталися додому з новорічних свят, повідомили про наявність подібної проблеми в аеропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка та інших великих міст. Збій, який тривав чотири години, став головним болем для людей, яким доводилося стояти в чергах в зонах прибуття.
Самі пасажири ділилися фотографіями величезних черг і коментарями про те, що сталося в соціальних мережах.