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Из-за компьютерного сбоя в аэропортах США образовались длинные очереди

Киев • УНН

 • 7876 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Временный сбой в работе компьютерной системы Таможенно-пограничной службы США привел к длинным очередям в аэропортах по всей стране, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Служба подтвердила в социальной сети Twitter факт перебоев в работе компьютерных систем, сообщив, что проблема на данный момент устранена, а также отметила отсутствие признаков того, что сбой произошел в результате преступных действий.

Пассажиры, которые возвращались домой с новогодних праздников, сообщили о наличии подобной проблемы в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других крупных городов. Сбой, который длился четыре часа, стал головной болью для людей, которым приходилось стоять в очередях в зонах прибытия.

Сами пассажиры делились фотографиями огромных очередей и комментариями о том, что произошло в социальных сетях.

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