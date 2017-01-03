Из-за компьютерного сбоя в аэропортах США образовались длинные очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Временный сбой в работе компьютерной системы Таможенно-пограничной службы США привел к длинным очередям в аэропортах по всей стране, передает УНН со ссылкой на USA Today.
Служба подтвердила в социальной сети Twitter факт перебоев в работе компьютерных систем, сообщив, что проблема на данный момент устранена, а также отметила отсутствие признаков того, что сбой произошел в результате преступных действий.
Пассажиры, которые возвращались домой с новогодних праздников, сообщили о наличии подобной проблемы в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других крупных городов. Сбой, который длился четыре часа, стал головной болью для людей, которым приходилось стоять в очередях в зонах прибытия.
Сами пассажиры делились фотографиями огромных очередей и комментариями о том, что произошло в социальных сетях.