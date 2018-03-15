Через кір в Ужгороді закрили дитсадок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Рішенням протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді від завтра, 16 березня, до 6 квітня буде призупинено відвідування для дітей дитячого садка № 6. Як повідомили УНН у прес-службі Ужгородської міської ради, причиною такого рішення стало поширення кору.
“У цьому закладі з понеділка, 12 березня, у 2 із 4 груп захворіли на кір 6 діток, 5 із них не були щеплені від цієї хвороби. Серед учнів інших садочків та шкіл досі виявляли лише поодинокі випадки кору”, — повідомляють у міськраді.
Загалом із початку цього року в Ужгороді зареєстровано 228 випадків кору. Найбільше випадків серед діток від 1 до 4 років (32,4%), наполовину менше серед 5-9-річних, 12,3% серед захворілих — малюки до року, 11% — від 10 до 14 років, 3,5% — від 15 до17 років.
Як раніше повідомляв УНН, протягом тижня на Закарпатті зафіксували 141 новий випадок кору.