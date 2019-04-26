Через хвилю "мінувань" у Києві евакуювали понад 2000 людей

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через повідомлення про замінування низки вокзалів та адміністративних будівель у столиці у п'ятницю, 26 квітня, було евакуйовано понад 2 тисячі людей. Жодних вибухових речовин не виявлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"На цей час усі об’єкти перевірені. Жодних вибухових речовин не виявлено. У ході перевірки проводилася евакуація громадян: Центральний автовокзал - 250 осіб, Дарницький та Центральний залізничні вокзали - 700 та 1200 осіб відповідно", - повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, інформація про про замінування центрального залізничного вокзалу, автовокзалу, аеропорту та інших адмінбудівель надійшла до поліції на електронну пошту. ЗМІ писали, що "мінування" торкнулися Кабміну та Верховної Ради.

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