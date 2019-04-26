Через хвилю "мінувань" у Києві евакуювали понад 2000 людей

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через повідомлення про замінування низки вокзалів та адміністративних будівель у столиці у п'ятницю, 26 квітня, було евакуйовано понад 2 тисячі людей. Жодних вибухових речовин не виявлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.