Через гуманітарний коридор на Сумщині додому повернулися майже 10 тисяч людей

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«Вже близько 10 тисяч людей перетнули цей гуманітарний коридор, власне перехід між білгородською областю росії і Сумською-України. І близько 2,5 тисяч дітей», - зазначила Ірина Верещук.

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Гуманітарий коридор Колотилівка (російська федерація) - Покровка (Україна) на Сумщині дозволив вже майже 10 тисячам людей та 2,5 тисячам дітей повернутися додому.

Поки що немає гарантій, що будуть відкриватися нові коридори, тому гуманітарний коридор активно готується до холодів. Облаштовується хаб, щоб люди могли зігрітися та набратися сил. Проте Ірина Верещук в будь-якому разі закликає скористатися діючим коридором до зими.

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