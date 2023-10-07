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Через гуманітарний коридор на Сумщині додому повернулися майже 10 тисяч людей

Через гуманітарний коридор на Сумщині додому повернулися майже 10 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Відколи працює гуманітарний коридор на Сумщині до України повернулося близько 10 тисяч людей. Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єр-міністер – міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

«Вже близько 10 тисяч людей перетнули цей гуманітарний коридор, власне перехід між білгородською областю росії і Сумською-України. І близько 2,5 тисяч дітей», - зазначила Ірина Верещук.

Деталі

Гуманітарий коридор Колотилівка (російська федерація) - Покровка (Україна) на Сумщині дозволив вже майже 10 тисячам людей та 2,5 тисячам дітей повернутися додому.

Поки що немає гарантій, що будуть відкриватися нові коридори, тому гуманітарний коридор активно готується до холодів. Облаштовується хаб, щоб люди могли зігрітися та набратися сил. Проте Ірина Верещук в будь-якому разі закликає скористатися діючим коридором до зими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Евакуація з ТОТ: на кордоні Сумщини з росією відновив роботу гуманітарний коридор

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