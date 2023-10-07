Через гуманитарный коридор на Сумщине домой вернулись почти 10 тысяч человек
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. С тех пор как работает гуманитарный коридор на Сумщине в Украину вернулось около 10 тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ТОТ Украины Ирина Верещук, передает УНН.
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«Уже около 10 тысяч человек пересекли этот гуманитарный коридор, собственно переход между Белгородской областью России и Сумской-Украины. И около 2,5 тысяч детей», - отметила Ирина Верещук.
Детали
Гуманитарный коридор Колотиловка (Российская Федерация) - Покровка (Украина) на Сумщине позволил уже почти 10 тысячам человек и 2,5 тысячам детей вернуться домой.
Пока нет гарантий, что будут открывать новые коридоры, поэтому гуманитарный коридор активно готовится к холодам. Обустраивается хаб, чтобы люди могли согреться и набраться сил. Однако Ирина Верещук в любом случае призывает воспользоваться действующим коридором к зиме.
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