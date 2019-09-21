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Через два роки на Мальті почали розслідування вбивства журналістки-розслідувача

Через два роки на Мальті почали розслідування вбивства журналістки-розслідувача

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Уряд Мальти 20 вересня оголосив про початок незалежного розслідування вбивства журналістки-викривальниці Дафни Галіції, скоєного майже два роки тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Як УНН вже повідомляло, що поліція Мальти підозрює у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції трьох осіб.

“За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета — з’ясувати, чи можна було запобігти вбивству”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат доручив слідчій комісії під керівництвом колишнього судді представити звіт упродовж дев’яти місяців, про це повідомили в уряді острівної держави.

У виданні Blic зазначають, що ще в червні Рада Європи оголосила: якщо не вдасться встановити особу винних у вбивстві журналістки, тоді вони будуть вимушені підняти питання про верховенство закону на Мальті.

Нагадаємо, на Мальті загинула журналістка Дафне Каруана Галіція, яка звинувачувала родину прем’єр-міністра країни Джозефа Мускати в корупції. Автомобіль журналістки підірвали дистанційно.

Мальті дали час для початку громадського розслідування до 26 вересня, у результаті якого має стати відомо, чи можна було уникнути вбивства.

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