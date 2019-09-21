Через два года на Мальте начали расследование убийства журналистки-расследователя

Как УНН уже сообщало, что полиция Мальты подозревает в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции трех человек.

“За два года после убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции правительство Мальты объявило о начале независимого расследования. Его цель — выяснить, можно ли было предотвратить убийство”, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат поручил следственной комиссии под руководством бывшего судьи представить отчет в течение девяти месяцев, об этом сообщили в правительстве островного государства.

В издании Blic отмечают, что еще в июне Совет Европы объявил: если не удастся установить личность виновных в убийстве журналистки, тогда они будут вынуждены поднять вопрос о верховенстве закона на Мальте.

Напомним, на Мальте погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла семью премьер-министра страны Джозефа Мускаты в коррупции. Автомобиль журналистки взорвали дистанционно.

Мальте дали время для начала общественного расследования до 26 сентября, в результате которого должно стать известно, можно ли было избежать убийства.