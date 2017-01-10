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Через ДТП на Оболоні тимчасово не працюватимуть світлофори

Через ДТП на Оболоні тимчасово не працюватимуть світлофори

Київ • УНН

 • 8961 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Через ДТП в Оболонському районі Києва на вулиці Малиновського, 13 тимчасово не працюватимуть два світлофори. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, 9 січня на вулиці Малиновського, 13 у Оболонському районі трапилася ДТП. Водій 14-тонного бетоновоза не впорався з керуванням, протаранив дві легкові автівки та збив два стовпи. У результаті аварії було пошкоджено контролер керування двома світлофорами на пішохідних переходах на вулиці Малиновського, 11 і 13.

Наразі триває відновлення пошкоджених стовпів, контактних мереж та світлофорного контролера, щоб відновити організацію дорожнього руху вулицею Малиновського у штатному режимі.

Українські Національні Новини

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