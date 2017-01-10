Из-за ДТП на Оболони временно не будут работать светофоры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Из-за ДТП в Оболонском районе Киева на улице Малиновского, 13 временно не будут работать два светофора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 9 января на улице Малиновского, 13 в Оболонском районе произошло ДТП. Водитель 14-тонного бетоновоза не справился с управлением, протаранил две легковые машины и сбил два столба. В результате аварии было повреждено контроллер управления двумя светофорами на пешеходных переходах на улице Малиновского, 11 и 13.
Сейчас продолжается восстановление поврежденных столбов, контактных сетей и светофорного контроллера, чтобы восстановить организацию дорожного движения по улице Малиновского в штатном режиме.