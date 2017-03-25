Через ДТП біля Львова загинуло двоє водіїв
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Через ДТП на автодорозі “Львів-Тернопіль” загинули двоє осіб. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
ДТП сталася у п’ятницю близько 18:10 поблизу с.Тарасівка Пустомитівського району. Зіткнулись два легковики.
“Внаслідок ДТП, водій автомобіля ВАЗ 2101 від отриманих травм помер 24 березня у 8 міській клінічній лікарні, а водій ВАЗ 2109 внаслідок травм помер 25 березня у Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги”, — повідомили у департаменті.
Причини події встановлюються.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 березня о 9:00 на вулиці Виговського у Львові. Там із маршрутки під час руху випала вагітна жінка. За словами постраждалої, водій маршрутного таксі № 13, 59-річний львів’янин, не зачинивши дверей, виїхав із зупинки, внаслідок чого пасажирка автобуса, 30-річна жителька Стрия, випала з громадського транспорту.