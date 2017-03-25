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Через ДТП біля Львова загинуло двоє водіїв

Через ДТП біля Львова загинуло двоє водіїв

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Через ДТП на автодорозі “Львів-Тернопіль” загинули двоє осіб. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

ДТП сталася у п’ятницю близько 18:10 поблизу с.Тарасівка Пустомитівського району. Зіткнулись два легковики.

“Внаслідок ДТП, водій автомобіля ВАЗ 2101 від отриманих травм помер 24 березня у 8 міській клінічній лікарні, а водій ВАЗ 2109 внаслідок травм помер 25 березня у Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги”, — повідомили у департаменті.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 березня о 9:00 на вулиці Виговського у Львові. Там із маршрутки під час руху випала вагітна жінка. За словами постраждалої, водій маршрутного таксі № 13, 59-річний львів’янин, не зачинивши дверей, виїхав із зупинки, внаслідок чого пасажирка автобуса, 30-річна жителька Стрия, випала з громадського транспорту.

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