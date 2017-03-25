Из-за ДТП возле Львова погибло двое водителей

ДТП произошло в пятницу около 18:10 вблизи с.Тарасовка Пустомытовского района. Столкнулись две легковушки.

"В результате ДТП, водитель автомобиля ВАЗ 2101 от полученных травм скончался 24 апреля в 8 городской клинической больнице, а водитель ВАЗ 2109 в результате травм скончался 25 марта во Львовской коммунальной городской клинической больнице скорой медицинской помощи", - сообщили в департаменте.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 9:00 на улице Выговского во Львове. Там из маршрутки во время движения выпала беременная женщина. По словам пострадавшей, водитель маршрутного такси № 13, 59-летний львовянин, а не закрыв двери, выехал с остановки, в результате чего пассажирка автобуса, 30-летняя жительница Стрыя, выпала из общественного транспорта.