Через дії окупантів у Азовському морі гинуть дельфіни - радник мера Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Азовському морі через дії російських окупантів продовжують гинути дельфіни. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, де на одному з пляжів лежить загибла тварина, передає УНН.
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"Мор дельфінів продовжується. За такої температури повітря та пори року - єдина причина екологічне погіршення ситуації в Азові через дії окупантів. Росіяни нищать все навколо себе. Гірше за варварів", - написав Андрющенко у дописі до відео.
Доповнення
11 березня 2023 року перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Гречаник заявив, що війна рф проти України завдала шкоди довкіллю на понад 2 трлн грн.
За словами керівника науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські лимани", доктора біологічних наук Івана Русєва, у квітні в Чорному морі виявили більше сотні загиблих дельфінів. Реальна ж цифра може перевищувати тисячу особин.
Головним фактором загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз є активність ворожих субмарин і надводних човнів у Чорному морі біля Криму та Новоросійську.
Нагадаємо
У травні європейський соціально-економічний комітет, дорадчий орган ЄС, закликав визнати екоцид кримінальним злочином, аби притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні.