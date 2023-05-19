Из-за действий оккупантов в Азовском море гибнут дельфины - советник мэра Мариуполя

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"Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года - единственная причина экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий оккупантов. Россияне уничтожают все вокруг себя. Хуже варваров", - написал Андрющенко в заметке к видео.

Дополнение

11 марта 2023 года первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Гречаник заявил, что война рф против Украины нанесла ущерб окружающей среде более чем на 2 трлн грн.

По словам руководителя научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы", доктора биологических наук Ивана Русева, в апреле в Черном море обнаружили более сотни погибших дельфинов. Реальная же цифра может превышать тысячу особей.

Главным фактором гибели редких черноморских животных сейчас является активность вражеских субмарин и надводных лодок в Черном море возле Крыма и Новороссийска.

Напомним

В мае европейский социально-экономический комитет, совещательный орган ЕС, призвал признать экоцид уголовным преступлением, чтобы привлечь россию к ответственности за ее действия в Украине.