Из-за действий оккупантов в Азовском море гибнут дельфины - советник мэра Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Азовском море из-за действий российских оккупантов продолжают гибнуть дельфины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, где на одном из пляжей лежит погибшее животное, передает УНН.
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"Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года - единственная причина экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий оккупантов. Россияне уничтожают все вокруг себя. Хуже варваров", - написал Андрющенко в заметке к видео.
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11 марта 2023 года первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Гречаник заявил, что война рф против Украины нанесла ущерб окружающей среде более чем на 2 трлн грн.
По словам руководителя научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы", доктора биологических наук Ивана Русева, в апреле в Черном море обнаружили более сотни погибших дельфинов. Реальная же цифра может превышать тысячу особей.
Главным фактором гибели редких черноморских животных сейчас является активность вражеских субмарин и надводных лодок в Черном море возле Крыма и Новороссийска.
Напомним
В мае европейский социально-экономический комитет, совещательный орган ЕС, призвал признать экоцид уголовным преступлением, чтобы привлечь россию к ответственности за ее действия в Украине.