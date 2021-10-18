Через COVID-19 у Білорусі призупинили надання планової медичної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. МОЗ Білорусі тимчасово призупинило надання планової медичної допомоги у лікарнях і поліклініках. Про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на відповідний наказ, пише УНН.
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Мова йде про припинення диспансеризацій, скринінгових заходів, реабілітаційної допомоги, фізіотерапевтичних процедур, планової стоматологічної допомоги та лікування у відділеннях денного перебування. У міністерстві таке рішення пояснили “вдосконаленням надання медичної допомоги пацієнтам з інфекцією COVID-19”.
22 вересня через COVID-19 МОЗ Білорусі, як писало місцеве видання Zerkalo, призупинило проведення профоглядів.
Довідка
За офіційними даними влади Білорусі, за останню добу в країні виявили 1956 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, померли 15 осіб з підтвердженим COVID-19. Всього з початку пандемії в країні захворіли 573 943 особи, померло 4 417 осіб.
Згідно зі статистикою, опублікованою ВООЗ — у Білорусі зафіксували 570 006 випадків захворювання. Жертвами стали 4 386 осіб.