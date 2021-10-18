Через COVID-19 у Білорусі призупинили надання планової медичної допомоги

Деталі

Мова йде про припинення диспансеризацій, скринінгових заходів, реабілітаційної допомоги, фізіотерапевтичних процедур, планової стоматологічної допомоги та лікування у відділеннях денного перебування. У міністерстві таке рішення пояснили “вдосконаленням надання медичної допомоги пацієнтам з інфекцією COVID-19”.

22 вересня через COVID-19 МОЗ Білорусі, як писало місцеве видання Zerkalo, призупинило проведення профоглядів.

Довідка

За офіційними даними влади Білорусі, за останню добу в країні виявили 1956 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, померли 15 осіб з підтвердженим COVID-19. Всього з початку пандемії в країні захворіли 573 943 особи, померло 4 417 осіб.

Згідно зі статистикою, опублікованою ВООЗ — у Білорусі зафіксували 570 006 випадків захворювання. Жертвами стали 4 386 осіб.