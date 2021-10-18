Из-за COVID-19 в Беларуси приостановили оказание плановой медицинской помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Минздрав Беларуси временно приостановил оказание плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на соответствующий приказ, пишет УНН.
Детали
Речь идет о приостановке диспансеризаций, скрининговых мероприятий, реабилитационной помощи, физиотерапевтических процедур, плановой стоматологической помощи и лечения в отделениях дневного пребывания. В министерстве такое решение объяснили “совершенствованием оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19”.
22 сентября из-за COVID-19 Минздрав Беларуси, как писало местное издание Zerkalo, приостановил проведение профосмотров.
Справка
По официальным данным властей Беларуси, за последние сутки в стране выявили 1956 пациентов с коронавирусной инфекцией, умерли 15 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 573 943 человека, умерли 4 417 человек.
Согласно статистике, опубликованной ВОЗ — в Беларуси зафиксировали 570 006 случаев заболевания. Жертвами стали 4 386 человек.