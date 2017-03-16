Через бунт у в'язниці США постраждало шість охоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 16. березня. УНН. Ув’язнені виправного центру в місті Сюзанвілль на півночі американського штату Каліфорнія влаштували бунт, шість тюремних службовців отримали поранення, передає УНН з посиланням на Associated Press.
У заяві управління виправних установ штату йдеться, що один з ув’язнених напав на охоронця в тюремній їдальні. Потім близько 30 арештантів атакували інших офіцерів, завдаючи їм удари.
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Співробітники в’язниці були змушені застосувати силу — з допомогу перцевого газу і зброї несмертельної дії вони подавили бунт за кілька хвилин.
Як повідомляв УНН, тюремні бунти у Бразилії забрали життя 140 людей з початку року.