Из-за бунта в тюрьме США пострадали шесть охранников

В заявлении управления исправительных учреждений штата говорится, что один из заключенных напал на охранника в тюремной столовой. Затем около 30 арестантов атаковали других офицеров, нанося им удары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные устроили мятеж и освободили министра обороны Кот-д'Ивуара

Сотрудники тюрьмы были вынуждены применить силу - с помощью перечного газа и оружия несмертельного действия они подавили бунт за несколько минут.

Как сообщал УНН, тюремные бунты в Бразилии унесли жизни 140 человек с начала года.