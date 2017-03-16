Из-за бунта в тюрьме США пострадали шесть охранников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Заключенные исправительного центра в городе Сюзанвилль на севере американского штата Калифорния устроили бунт, шесть тюремных служащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В заявлении управления исправительных учреждений штата говорится, что один из заключенных напал на охранника в тюремной столовой. Затем около 30 арестантов атаковали других офицеров, нанося им удары.
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Сотрудники тюрьмы были вынуждены применить силу - с помощью перечного газа и оружия несмертельного действия они подавили бунт за несколько минут.
Как сообщал УНН, тюремные бунты в Бразилии унесли жизни 140 человек с начала года.