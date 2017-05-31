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Через ботулізм у Києві заборонили продаж в’яленої риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У зв’язку із випадками ботулізму та летальними їх наслідками у Києві тимчасово ввели заборону на продаж в’яленої риби, вживання якої і стало причиною захворювання двох киян. Про це йдеться у повідомлені КМДА, передає УНН.

Через ботулізм у Києві заборонили продаж в’яленої риби

За підсумками розслідування, Держпродспоживслужба встановила виробника зараженої рибної продукції.

За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що відповідно до Декларації виробника продукції тваринного походження — виробником рибної продукції є ФОП Меркулов А.В. (м. Світловодськ, Кіровоградської області), відправником рибної продукції є ТОВ “ЧУДО-ЮДО” (м. Світловодськ, Кіровоградської області). Продукція була придбана у гіпермаркеті “Караван” та супермаркеті “Мегамаркет”.

Із 18:00 29.05.2017 у Києві існує тимчасова заборона на реалізацію зазначеної продукції. Громадянам, які її придбали, наполегливо рекомендується утриматися від вживання у їжу до з’ясування обставин", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, смерті від ботулізму є наслідком тотальної безконтрольності на ринку харчової продукції.

Він також нагадав, що з початку року випадки захворювання на ботулізм вже були зафіксовані у декількох областях.

З початку року це вже далеко не перший випадок ботулізму. Хворобу у квітні вже фіксували в Донецькій області, там теж помер чоловік, його не змогли врятувати через відсутність ліків. У Запорізькій області було зафіксовано два випадки — людей врятували. Також були підозри на ботулізм у Кіровоградській області. Як на мене, то всі ці випадки є прямим наслідком тотальної безконтрольності на ринку харчової продукції в країні", — написав С.Тригубенко.

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