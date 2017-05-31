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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за ботулизма в Киеве запретили продажу вяленой рыбы

Киев • УНН

 • 10861 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В связи со случаями ботулизма и летальными их последствиями в Киеве временно ввели запрет на продажу вяленой рыбы, употребление которой и стало причиной заболевания двух киевлян. Об этом говорится в сообщении КГГА, передает УНН.

Из-за ботулизма в Киеве запретили продажу вяленой рыбы

По итогам расследования, Госпротпотребслужба установила производителя зараженной рыбной продукции.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что в соответствии с Декларацией производителя продукции животного происхождения - производителем рыбной продукции является ЧП Меркулов А.В. (г. Светловодск, Кировоградской области), отправителем рыбной продукции является ООО "Чудо-Юдо" (г. Светловодск, Кировоградской области). Продукция была приобретена в гипермаркете "Караван" и супермаркете "Мегамаркет".

С 18:00 29.05.2017 года в Киеве существует временный запрет на реализацию указанной продукции. Гражданам, которые ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, смерти от ботулизма является следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции.

Он также напомнил, что с начала года случаи заболевания ботулизмом уже были зафиксированы в нескольких областях.

С начала года это уже далеко не первый случай ботулизма. Болезнь в апреле уже фиксировали в Донецкой области, там тоже умер человек, его не смогли спасти из-за отсутствия лекарств. В Запорожской области было зафиксировано два случая - людей спасли. Также были подозрения на ботулизм в Кировоградской области. Как по мне, то все эти случаи являются прямым следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции в стране", - написал С.Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

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