Из-за ботулизма в Киеве запретили продажу вяленой рыбы

По итогам расследования, Госпротпотребслужба установила производителя зараженной рыбной продукции.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что в соответствии с Декларацией производителя продукции животного происхождения - производителем рыбной продукции является ЧП Меркулов А.В. (г. Светловодск, Кировоградской области), отправителем рыбной продукции является ООО "Чудо-Юдо" (г. Светловодск, Кировоградской области). Продукция была приобретена в гипермаркете "Караван" и супермаркете "Мегамаркет".

С 18:00 29.05.2017 года в Киеве существует временный запрет на реализацию указанной продукции. Гражданам, которые ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, смерти от ботулизма является следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции.

Он также напомнил, что с начала года случаи заболевания ботулизмом уже были зафиксированы в нескольких областях.

С начала года это уже далеко не первый случай ботулизма. Болезнь в апреле уже фиксировали в Донецкой области, там тоже умер человек, его не смогли спасти из-за отсутствия лекарств. В Запорожской области было зафиксировано два случая - людей спасли. Также были подозрения на ботулизм в Кировоградской области. Как по мне, то все эти случаи являются прямым следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции в стране", - написал С.Тригубенко.