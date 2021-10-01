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Через банани, підбори та шнурівки: за місяць ескалатори метро Києва зупиняли пів тисячі разів

Київ • УНН

 • 37254 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Протягом вересня цього року ескалатори столичної підземки зупинялися 580 разів із різних причин, зокрема через банани, жіночі підбори та шнурівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення у Facebook київського метрополітену.

Деталі

Повідомляють, що у 60 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без потреби.

Ще 257 разів зупинки здійснювали працівники, щоб запобігти травмуванню пасажирів.

Окрім того, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів, зокрема жіночих підборів, ременів, шнурівок, шарфів та бананів.

"Із настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період", — наголосили представники київського метрополітену у Facebook.

Також пасажирам нагадали про інші правила користування ескалатором:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях;
  • не бігати;
  • тримати дітей за руку.

Нагадаємо

У столиці на мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.

Українські Національні Новини

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