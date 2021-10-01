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Из-за бананов, каблуков и шнурков: за месяц эскалаторы метро Киева останавливали полтысячи раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. В течение сентября этого года эскалаторы столичной подземки останавливались 580 раз по разным причинам, в частности из-за бананов, женских каблуков и шнурков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook киевского метрополитена.

Детали

Сообщается, что в 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без надобности.

Еще 257 раз остановки осуществляли работники, чтобы предотвратить травмирование пассажиров.

Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливали из-за попадания посторонних предметов, в том числе женских каблуков, ремней, шнурков, шарфов и бананов.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", — отметили представители киевского метрополитена в Facebook.

Также пассажирам напомнили о других правилах пользования эскалатором:

  • держаться за поручень;
  • не заходить за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступеньках;
  • не бегать;
  • держать детей за руку.

Напомним

В столице на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

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Киев

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