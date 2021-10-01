Из-за бананов, каблуков и шнурков: за месяц эскалаторы метро Киева останавливали полтысячи раз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В течение сентября этого года эскалаторы столичной подземки останавливались 580 раз по разным причинам, в частности из-за бананов, женских каблуков и шнурков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook киевского метрополитена.
Детали
Сообщается, что в 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без надобности.
Еще 257 раз остановки осуществляли работники, чтобы предотвратить травмирование пассажиров.
Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливали из-за попадания посторонних предметов, в том числе женских каблуков, ремней, шнурков, шарфов и бананов.
"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", — отметили представители киевского метрополитена в Facebook.
Также пассажирам напомнили о других правилах пользования эскалатором:
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- держаться за поручень;
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- не заходить за ограничительную линию;
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- не сидеть на ступеньках;
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- не бегать;
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- держать детей за руку.
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Напомним
В столице на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.