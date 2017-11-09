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Через авіабомбу, яку знайшли біля колії на Херсонщині, зупинено рух потягів

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Генічеському районі, на залізничній станції Чонгар виявлено авіабомбу ФАБ 50 та артснаряд калібру 76 мм, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.

Авіабомбу виявили місцеві жителі на відстані 200 м від колії

“Рух на перегоні „ст.Сальково- ст.Сиваш“ припинено. Для підвозу пасажирів виділено 3 автобуси” — йдеться у повідомленні.

Силами поліції виставлена охорона, знешкодження боєприпасів заплановано сьогодні силами групи піротехнічних робіт.

Нагадаємо, 1 листопада на Тернопільщині знайшли дві 100-кілограмові авіабомби.

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