Через авіабомбу, яку знайшли біля колії на Херсонщині, зупинено рух потягів
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Генічеському районі, на залізничній станції Чонгар виявлено авіабомбу ФАБ 50 та артснаряд калібру 76 мм, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.
Авіабомбу виявили місцеві жителі на відстані 200 м від колії
“Рух на перегоні „ст.Сальково- ст.Сиваш“ припинено. Для підвозу пасажирів виділено 3 автобуси” — йдеться у повідомленні.
Силами поліції виставлена охорона, знешкодження боєприпасів заплановано сьогодні силами групи піротехнічних робіт.
Нагадаємо, 1 листопада на Тернопільщині знайшли дві 100-кілограмові авіабомби.