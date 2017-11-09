Из-за авиабомбы в Херсонской области остановлено движение поездов

Авиабомбу вияилы местные жители на расстоянии 200 м от пути

“Движение на перегоне” ст.Сальково- ст.Сиваш “прекращено. Для подвоза пассажиров выделено 3 автобуса ”, - говорится в сообщении.

Силами полиции выставлена ​​охрана, обезвреживание боеприпасов запланировано на сегодня силами группы пиротехнических работ.

Напомним, 1 ноября в Тернопольской области нашли две 100-килограммовые авиабомбы.