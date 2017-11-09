Из-за авиабомбы в Херсонской области остановлено движение поездов

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 3703 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 19275 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 33221 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40137 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39029 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100584 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89407 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98308 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125172 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115941 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Из-за авиабомбы в Херсонской области остановлено движение поездов

Из-за авиабомбы в Херсонской области остановлено движение поездов

Киев  •  УНН

 • 10983 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Геническом районе, на железнодорожной станции Чонгар обнаружена авиабомба ФАБ 50 и артснаряд калибра 76 мм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.

Авиабомбу вияилы местные жители на расстоянии 200 м от пути

“Движение на перегоне” ст.Сальково- ст.Сиваш “прекращено. Для подвоза пассажиров выделено 3 автобуса ”, - говорится в сообщении.

Силами полиции выставлена ​​охрана, обезвреживание боеприпасов запланировано на сегодня силами группы пиротехнических работ.

Напомним, 1 ноября в Тернопольской области нашли две 100-килограммовые авиабомбы.

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