Из-за авиабомбы в Херсонской области остановлено движение поездов
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Геническом районе, на железнодорожной станции Чонгар обнаружена авиабомба ФАБ 50 и артснаряд калибра 76 мм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.
Авиабомбу вияилы местные жители на расстоянии 200 м от пути
“Движение на перегоне” ст.Сальково- ст.Сиваш “прекращено. Для подвоза пассажиров выделено 3 автобуса ”, - говорится в сообщении.
Силами полиции выставлена охрана, обезвреживание боеприпасов запланировано на сегодня силами группы пиротехнических работ.
Напомним, 1 ноября в Тернопольской области нашли две 100-килограммовые авиабомбы.