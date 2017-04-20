Через аварію в Одесі знеструмлено поліклініку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Одеська міська поліклініка №20 знеструмлена через аварію, що сталася із трансформатором на вулиці Левітана. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради.
В медичному закладі і досі очікують на ремонтників, які наразі задіяні на інших важливих соціальних об’єктах, що через негоду знеструмлені.
Зазначимо, що наразі без світла залишилися і мешканці низки вулиць селища Котовського. На місці вже працюють ремонтні бригади “Одесаобленерго”, світло містянам обіцяють повернути до 20:00.
Нагадаємо, внаслідок негоди через обриви електропередач сталось знеструмлення 524 населених пунктів в шести в областях України.