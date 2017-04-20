Из-за аварии в Одессе обесточена поликлиника
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Одесская городская поликлиника 20 обесточена из-за аварии, произошедшей с трансформатором на улице Левитана. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
В медицинском учреждении до сих пор ожидают ремонтников, которые сейчас задействованы на других важных социальных объектах, также обесточенных из-за непогоды.
Отметим, что сейчас без света остались и жители ряда улиц поселка Котовского. На месте уже работают ремонтные бригады "Одессаоблэнерго", свет горожанам обещают вернуть до 20:00.
Напомним, в результате непогоды из-за обрывов электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях Украины.