Из-за аварии в Одессе обесточена поликлиника

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17096 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77251 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139372 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110626 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112586 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109947 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102295 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106397 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103075 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149583 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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Из-за аварии в Одессе обесточена поликлиника

Из-за аварии в Одессе обесточена поликлиника

Киев  •  УНН

 • 8439 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Одесская городская поликлиника 20 обесточена из-за аварии, произошедшей с трансформатором на улице Левитана. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

В медицинском учреждении до сих пор ожидают ремонтников, которые сейчас задействованы на других важных социальных объектах, также обесточенных из-за непогоды.

Отметим, что сейчас без света остались и жители ряда улиц поселка Котовского. На месте уже работают ремонтные бригады "Одессаоблэнерго", свет горожанам обещают вернуть до 20:00.

Напомним, в результате непогоды из-за обрывов электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях Украины.

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