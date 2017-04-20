Из-за аварии в Одессе обесточена поликлиника

В медицинском учреждении до сих пор ожидают ремонтников, которые сейчас задействованы на других важных социальных объектах, также обесточенных из-за непогоды.

Отметим, что сейчас без света остались и жители ряда улиц поселка Котовского. На месте уже работают ремонтные бригады "Одессаоблэнерго", свет горожанам обещают вернуть до 20:00.

Напомним, в результате непогоды из-за обрывов электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях Украины.