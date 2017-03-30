Через аварію на нафтовому терміналі постраждали 17 осіб у Мексиці

“В результаті аварії на Мадеро 17 робочих отримали поранення, ніхто серйозно не постраждав. Вони отримують медичну допомогу,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 17 березня в результаті вибуху на паливному терміналі мексиканської нафтової компанії Pemex в місті Саламанка штату Гуанахуато загинули чотири людини.

#PemexInforma Derivado de accidente en la T. Marítima Madero, hay 17 trabajadores lesionados,ninguno de gravedad. Ya reciben atención médica