Через аварію частина Львова залишилася без води
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У Львові, сьогодні, з 9:30 до 14:30 год., у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на розі вулиць Хімічна — Лемківська, припинено водопостачання на прилеглих вулицях. Про це повідомили у диспетчерській службі ЛМКП “Львівводоканал”, передає УНН.
Зокрема, водопостачання припинено на таких вулицях: Хімічна, Ставова, Реміснича, Циганівка, Малинова, Підрічна, частково Липинського, Городницька, Лемківська,Перекопська, Східна, Дашкевича, Гайдамацька, частково Б.Хмельницького, Жовківська, Януша, частково Замарстинівська та прилеглі вулиці.
Нагадаємо, 2 січня, через витік води центр Львова залишився без водопостачання.