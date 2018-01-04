Из-за аварии часть Львова осталась без воды

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Во Львове, сегодня, с 9:30 до 14:30 ч., в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Химическая - Лемкивская, прекращено водоснабжение на прилегающих улицах. Об этом сообщили в диспетчерской службе ЛГКП "Львовводоканал", передает УНН.