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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за аварии часть Львова осталась без воды

Киев • УНН

 • 9624 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Во Львове, сегодня, с 9:30 до 14:30 ч., в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Химическая - Лемкивская, прекращено водоснабжение на прилегающих улицах. Об этом сообщили в диспетчерской службе ЛГКП "Львовводоканал", передает УНН.

Из-за аварии часть Львова осталась без воды

В частности, водоснабжения приостановлено на таких улицах: Химическая, Ставовая, Ремесленная, Цыгановка, Малиновая, Пидричная, частично Липинского, Городницкая, Лемкивская, Перекопская, Восточная, Дашкевича, Гайдамака, частично Б.Хмельницкого, Жовкивская, Януша, частично Замарстиновская и прилегающие улицы.

Напомним, 2 января, из-за утечки воды центр Львова остался без водоснабжения.

Украинские Национальные Новости

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