Через АТО в Україні 2,6% населення не вистачає продуктів - ФАО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Близько 2,6% від загальної чисельності населення в Україні потребують продовольчої допомоги, передає УНН з посиланням на ФАО.
Україна входить в список з 16 країн, які постраждали від військових конфліктів і в яких певною мірою існує продовольча криза. Відзначається, що порівняно з іншими країнами, в Україні показник дефіциту продовольства істотно нижче.
До переліку країн ФАО, крім України, увійшли такі держави, як Ємен, де з кризовим або надзвичайним рівнем голоду стикається близько 60% населення, Південний Судан (45%), Центрально-Африканська Республіка (30%), Сирія (33%), Афганістан (25%), Сомалі (25%).
Загальним фактором, що підриває продовольчу безпеку у всіх 16 країнах, включених в доповідь, названий військовий конфлікт.
"Посилення конфліктів є ключовою причиною недавнього сплеску голоду в світі після десятиліть стійкого зниження, згідно з останньою оцінкою ООН глобальної продовольчої безпеки", - наголошується в дослідженні.
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Також наголошується, що кількість голодуючих на планеті зростає. За рік показник збільшився з 777 млн до 815 мільйонів осіб. А більшість голодуючих проживають в країнах, що постраждали від конфліктів.
Як повідомляв УНН, в Україні спостерігається критична ситуація з якістю продовольства. Згідно з інформацією Держпродпотребслужби, на споживчому ринку країни рівень фальсифікату становить від 30% до 70% залежно від виду продукту.
Однією з найбільш вразливих сфер експерти називають молочну промисловість. Результати дослідження якості вершкового масла, зокрема, показали, що 74% цього продукту на полицях вітчизняних магазинів - фальсифікат.
Експерти і політики бачать причину такої негативної тенденції в дії мораторію на перевірки бізнесу. Ускладнюється ситуація ще й зубожінням українського населення.