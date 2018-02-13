Из-за АТО в Украине 2,6% населения не хватает продуктов - ФАО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Около 2,6% от общей численности населения в Украине нуждаются в продовольственной помощи, передает УНН со ссылкой на ФАО.
Украина входит в список из 16 стран, пострадавших от военных конфликтов, в которых в определенной степени существует продовольственный кризис. Отмечается, что по сравнению с другими странами, в Украине показатель дефицита продовольствия существенно ниже.
В перечень стран ФАО, помимо Украины, вошли такие государства, как Йемен, где с кризисным или чрезвычайным уровнем голода сталкивается порядка 60% населения, Южный Судан (45%), Центрально-Африканская Республика (30%), Сирия (33%), Афганистан (25%), Сомали (25%).
Общим фактором, подрывающим продовольственную безопасность во всех 16 странах, включенных в доклад, назван военный конфликт.
"Усиление конфликтов является ключевой причиной недавнего всплеска голода в мире после десятилетий устойчивого снижения, согласно последней оценке ООН глобальной продовольственной безопасности", - подчеркивается в исследовании.
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Также отмечается, что количество голодающих на планете растет. За год показатель увеличился с 777 млн до 815 миллионов человек. А большинство голодающих проживают в странах, пострадавших от конфликтов.
Как сообщал УНН, в Украине наблюдается критическая ситуация с качеством продовольствия. Согласно информации Госпродпотребслужбы, на потребительском рынке страны уровень фальсификата составляет от 30% до 70% в зависимости от вида продукта.
Одной из самых уязвимых сфер эксперты называют молочную промышленность. Результаты исследования качества сливочного масла, в частности, показали, что 74% этого продукта на полках отечественных магазинов – фальсификат.
Эксперты и политики видят причину такой негативной тенденции в действии моратории на проверки бизнеса. Усугубляется ситуация еще и обнищанием украинского населения.