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Через аномальні морози в Європі загинуло більше 20 людей

Через аномальні морози в Європі загинуло більше 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. За останні два дні в Європі через переохолодження загинули більше 20 осіб, передає УНН з посиланням на BBC.

Так, жителі європейських країн страждають від надзвичайно сильних холодів, що встановилися в перші дні січня з приходом холодних повітряних мас зі Скандинавії.

“За останні два дні в Європі від переохолодження загинули понад 20 осіб, серед них чимало мігрантів і бездомних”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 10 осіб померли тільки в Польщі, де температура опустилася до мінус 14 градусів, а в деяких регіонах — до мінус 20 градусів.

На південному сході і в центральній частині Італії, де загинули семеро людей, йдуть сильні снігопади.

На півдні Німеччини в гірських районах температура повітря впала до мінус 26 градусів, на багатьох автомобільних трасах країни утворився сильна ожеледь.

У Празі, як повідомляє чеська влада, минула ніч була найхолоднішою з початку зими. Жертвами морозної погоди там стали три людини.

Щонайменше троє біженців через холоди загинули в Болгарії.

У Стамбулі випало до 40 см снігу. В останні дні Туреччина опинилася у владі морозів і сніжних буревіїв.

У Москві встановилися аномальні різдвяні морози, стовпчик термометра минулої ночі опустився нижче мінус 30 градусів.

Нагадаємо, станом на 6 січня через переохолодження на Львівщині померли четверо осіб.

Як повідомляв УНН, послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня.

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