Через аномальні морози в Європі загинуло більше 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За останні два дні в Європі через переохолодження загинули більше 20 осіб, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, жителі європейських країн страждають від надзвичайно сильних холодів, що встановилися в перші дні січня з приходом холодних повітряних мас зі Скандинавії.
“За останні два дні в Європі від переохолодження загинули понад 20 осіб, серед них чимало мігрантів і бездомних”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 10 осіб померли тільки в Польщі, де температура опустилася до мінус 14 градусів, а в деяких регіонах — до мінус 20 градусів.
На південному сході і в центральній частині Італії, де загинули семеро людей, йдуть сильні снігопади.
На півдні Німеччини в гірських районах температура повітря впала до мінус 26 градусів, на багатьох автомобільних трасах країни утворився сильна ожеледь.
У Празі, як повідомляє чеська влада, минула ніч була найхолоднішою з початку зими. Жертвами морозної погоди там стали три людини.
Щонайменше троє біженців через холоди загинули в Болгарії.
У Стамбулі випало до 40 см снігу. В останні дні Туреччина опинилася у владі морозів і сніжних буревіїв.
У Москві встановилися аномальні різдвяні морози, стовпчик термометра минулої ночі опустився нижче мінус 30 градусів.
Нагадаємо, станом на 6 січня через переохолодження на Львівщині померли четверо осіб.
Як повідомляв УНН, послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня.